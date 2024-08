POL-NB: Zwei schwere Verkehrsunfälle

Neubrandenburg (ots) -



Heute Morgen um 06:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW im Neubrandenburger Vogelviertel. Hierbei befuhr der 35-jährige Autofahrer die Demminer Straße als im gleichen Moment der Radfahrer die Straße auf Höhe der Kreuzung Usedomer Straße/ Ponyweg überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der 39-jährige Radfahrer war ansprechbar und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Verletzungsgrad ist derzeit noch unklar.



Gegen 07:40 Uhr wurde über den Polizeinotruf ein weiterer schwerer Unfall bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf der L35 kurz vor Neddemin aus Neubrandenburg kommend zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden drei Personen verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Alle Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die L35 ist in beide Richtungen vollgesperrt. Weitere Erkenntnisse gibt es zum momentanen Zeitpunkt nicht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell