POL-NB: Polizisten kämpfen ums Treppchen

Details anzeigen Plakat: Speerwerfer Eric Frank Plakat: Speerwerfer Eric Frank

Rostock (ots) -



Wenn Polizisten beim Rennen alles geben, muss es nicht immer um die Verfolgung eines Verbrechers gehen: In der kommenden Woche tauschen rund 300 Männer und Frauen ihre Uniform gegen Sportkleidung und kämpfen bei den Deutschen Polizeimeisterschaften im Leichtathletik um Treppchenplätze.



Der Austragungsort ist dieses Mal in unserem Bundesland: Die Polizisten aus ganz Deutschland werden am kommenden Dienstag und Mittwoch im Leichtathletikstadion in Rostock in Disziplinen wie Hürdenlauf, in der Staffel, beim Speerwurf, beim Laufen auf kurzen und längeren Distanzen aber auch beim Hammerwurf, Diskus und Hochsprung ihr Können unter Beweis stellen. Veranstalter ist das Deutsche Polizeisportkuratorium (DPSK).



Nach etlichen Trainingsstunden sind solche Meisterschaften nicht nur ein Höhepunkt innerhalb der Polizeigemeinschaft. Viele der Athleten sind auch bei anderen nationalen und internationalen Wettbewerben in ihren jeweiligen Sportarten erfolgreich und gelten - wie zum Beispiel der Rostocker Speerwerfer Eric Frank (s. Foto) - als Medaillenhoffnung.



Medienvertreter können gern dabei sein und über die Wettkämpfe berichten.



Ebenso können sportinteressierte Besucher, Schulklassen oder auch Sportvereinsgruppen vorbeikommen und von der Tribüne zuschauen. Der Zutritt ist frei.



Los geht es am Dienstag, 03.09.2024, um 11:00 Uhr im Rostocker Leichtathletikstadion mit der Eröffnungszeremonie. Unter Orchesterbegleitung werden die Mannschaften der 16 Bundesländer einmarschieren. Anschließend gibt es kurze Begrüßungen durch Staatssekretär Wolfgang Schmülling, Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger und den Neubrandenburger Polizeipräsidenten Thomas Dabel, der auch Polizeisportbeauftragter von MV ist.



Gegen 12:00 Uhr starten die Wettkämpfe. Der erste Wettkampftag endet gegen 18:00 Uhr. Am Mittwoch, 04.09.2024, ist der Beginn der Wettkämpfe für 11:00 Uhr vorgesehen, das Ende soll gegen 16:00 Uhr sein. Zwischen den einzelnen Disziplinen gibt es immer wieder Siegerehrungen.



Medienvertreter, die sich für eine Berichterstattung vor Ort interessieren, wenden sich zur Anmeldung und für mögliche Rückfragen bitte an den unten aufgeführten Pressekontakt.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell