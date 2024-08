POL-NB: Ladendiebe klauen Schnaps in Warener Supermärkten

Neubrandenburg (ots) -



Gleich zwei Mal musste die Warener Polizei am gestrigen Tag innerhalb kürzester Zeit zu gemeldeten Ladendiebstählen ausrücken.



Um 16:30 Uhr informierte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Warendorfer Straße die Polizei über einen Ladendieb, der soeben mit einer Flasche Schnaps das Geschäft verlassen hat. Videoaufzeichnungen des Ladens, auf denen der Dieb zu sehen ist, wurden gesichtet und durch die Polizei gesichert. Aufgrund des Videomaterials und den Zeugenaussagen vor Ort wird der Täter wie folgt beschrieben: dunkel gekleidet, weißes Cap mit Sonnenbrille, dunkler Rucksack mit gelbem Aufdruck. Eine Absuche des Nahbereichs verlief erfolglos, der Tatverdächtige konnte nicht mehr angetroffen werden.



Gegen 18:00 Uhr wurde eine weitere Diebstahlshandlung in einem Supermarkt auf dem Neuen Markt in Waren bekannt. Demnach sollen zwei bislang unbekannte Täter mehrere Schnapsflaschen im Wert von 40,00 Euro entwendet und sich danach in einem roten Citroen entfernt haben. Auch hier konnte der Markt Bildmaterial über die Überwachungskameras sichern und der Polizei zur Verfügung stellen. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:



Tatverdächtiger 01:



- Schwarze Haare, schwarzer Bart

- Helles Cap

- Weißes T-Shirt mit vier schwarzen Strichen auf der Brust

- Kurze Jeanshose

- Schwarze Schuhe

- Dunkler Rucksack



Tatverdächtiger 02:



- Schwarze Haare

- Weißes T-Shirt mit Aufdruck

- Lange schwarze Hose

- Weiße Turnschuhe



Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug können jederzeit im Polizeihauptrevier Waren unter der 03991-1760 oder jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.



