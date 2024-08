POL-HWI: Polizei sucht nach Diebstahl eines Radladers nach Zeugen

Damshagen, Klütz-Oberhof (ots) -



Nachdem Unbekannte in der Nacht zum gestrigen Dienstag (27. August) einen Radlader entwendet haben und in einen zweiten eingebrochen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass unbekannte Täter offenbar im Verlauf der Nacht den in der Waldstraße in Damshagen abgestellten Radlader aufgebrochen und darin befindliche Technik beschädigt hätten. Der verursachte Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 2.000 Euro.



In derselben Nacht entwendeten Unbekannte einen Radlader, der im Klützer Ortsteil Oberhof abgestellt war. Zur Schadenshöhe können hier bislang keine Angaben gemacht werden.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell