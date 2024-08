POL-ANK: Motorradfahrer bei Unfall auf der Insel Usedom schwer verletzt

Ückeritz (ots) -



Am 28.08.2024, gegen 11:20 Uhr, kam es auf der B111 zwischen Bansin und Ückeritz, an der Abfahrt Stagnieß, zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 66-jährige Fahrer eines PKW KIA aus Sachsen-Anhalt die B111 von Bansin nach Ückeritz und wollte links in Richtung Stagnieß abbiegen. Auf Grund des Gegenverkehres musste der KIA-Fahrer verkehrsbedingt halten, was ein 75-jähriger Motorradfahrer übersah und mit seiner Yamaha auf den stehenden PKW auffuhr.



Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und zog sich unter anderem Verletzungen im Beckenbereich und an der Wirbelsäule zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Greifswald geflogen.



Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von ca. 5000 Euro entstanden, der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste, ebenso wie das Krad, von der Unfallstelle geborgen werden.



Die B111 zwischen Bansin und Ückeritz musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme der Polizei für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt werden.



Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



