POL-HRO: Diebstahl eines E-Bikes nach Zeugenhinweis vereitelt

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei am gestrigen Dienstagabend im Stadtteil Lichtenhagen einen Fahrraddieb auf frischer Tat stellen. Der 14-jährige Sohn des Hinweisgebers hatte zuvor gegen 22:50 Uhr beobachtet, wie ein Mann ein in der Eutiner Straße angeschlossenes E-Bike demontierte.



Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen 26-jährigen Deutschen stellen, der wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach polizeibekannt ist. Ein veranlasster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Das E-Bike im Wert von rund 4.500 Euro konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder an den Eigentümer übergeben werden.



Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



