POL-HRO: Verkehrsunfall in der Möllner Straße - Fahrer unter Drogeneinfluss verursacht Schaden und flüchtet

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen gegen einen 36-jährigen Rostocker aufgenommen, nachdem dieser am 27. August 2024, gegen 18:30 Uhr vor dem Polizeirevier Lichtenhagen einen Verkehrsunfall verursachte und flüchtete.



Der Fahrer kollidierte während eines Wendemanövers mit einem Verkehrsschild vor dem Polizeirevier und wurde dabei durch Beamte des Reviers Lichtenhagen beobachtet. Statt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer einfach weiter und entfernte sich vom Unfallort. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Fahrer in der Nähe stoppen. Der Grund für die Flucht war schnell klar: Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte eine Beeinflussung durch Amphetamine und THC beim Tatverdächtigen.



Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf den 36-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel zu. Die Weiterfahrt wurde dem Tatverdächtigen untersagt.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 2.500 Euro.



