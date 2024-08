POL-HRO: Kradfahrer nach Verkehrsunfall in Rostock verstorben

Rostock (ots) -



Am Mittwochmorgen des 28.08.2024 kam es gegen 08:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Tannenweg in Rostock. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger Deutscher mit seinem BMW den Tannenweg aus Richtung Rennbahnallee kommend in Richtung Groß Schwaß. Auf Höhe der Hausnummer 22b beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach links auf ein Firmengelände einzubiegen. Dabei übersah der Fahrzeugführer einen aus der Gegenrichtung kommenden Kradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 56-Jährige Deutsche erlitt bei dem Zusammenprall lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen in einer Rostocker Klinik. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt.



Zur Ermittlung der Unfallursache kam vor Ort ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die Unfallstelle war zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell