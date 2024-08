POL-LWL: Mann versucht nach Diebstahl zu fliehen

Wittenburg (ots) -



Nachdem ein Ladendetektiv am Dienstagnachmittag in Wittenburg einen Mann beim Diebstahl stellte, versuchte dieser zu fliehen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte gegen 16:00 Uhr ein 22-jährigen Mann in einem Einkaufsmarkt in der Hagenower Chaussee dabei beobachtet werden, wie er zwei Mischgetränke und mehrere Speichermedien im Wert von rund 93 Euro in seine Taschen und einen Beutel steckte. Beim Versuch den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen, stoppte der Ladendetektiv den polnischen Tatverdächtigen und begleitete ihn in die Büroräume des Marktes. Dabei versuchte der 22-Jährige sich mehrmals loszureißen und zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Eine Überprüfung der hinzugerufenen Polizisten ergab, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin vorläufig festgenommen. Zudem wird nun wegen räuberischen Diebstahl gegen ihn ermittelt.



