POL-HST: Arbeitsunfall auf Baustelle in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 27. August 2024 gegen 13:20 Uhr ereignete sich bei Erdarbeiten auf einer Baustelle in Ribnitz-Damgarten ein Arbeitsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen bediente ein 42-jähriger deutscher Mann einen Mini-Kran. Mit diesem Kran sollten 120 Kilo schwere Steine von einem Stapel gehoben und dann gesetzt werden. Augenscheinlich löste sich ein Stein aus unbekannten Gründen und verletzte den 42-Jährigen dabei. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V (LAGUS) ist über den Arbeitsunfall informiert worden und war mit eigenen Mitarbeitern zur Untersuchung des Ereignisses vor Ort.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell