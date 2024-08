POL-ANK: Auffahrunfall bei Greifswald mit drei beteiligten Fahrzeugen und vier leicht verletzten Personen

Greifswald (ots) -



Gestern Nachmittag (27.08.2024) kam es gegen 14:15 Uhr auf der Kreisstraße 5 bei Neuenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden, darunter ein Kind.



Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wollte die 45-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai, die aus Greifswald kam, nach rechts von der K5 in die Ortschaft Neuenkirchen abbiegen und verringerte dazu ihre Geschwindigkeit. Eine 66-jährige Teslafahrerin hielt mit ihrem Fahrzeug hinter dem PKW Hyundai an, was jedoch ein 37-jähriger Audifahrer übersah und mit seinem PKW auf den vor ihm wartenden Tesla auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Tesla auf den vor ihm befindlichen Hyundai geschoben.



Bei dem Unfall wurden die 45-jährige Fahrerin des Hyundai, die 8-jährige Mitfahrerin, die 66-jährige Teslafahrerin und der 37-jährige Fahrer des Audi leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum nach Greifswald gebracht.



Bei dem Unfall ist ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro entstanden. Sowohl der PKW Audi als auch der Tesla waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.



Die K5 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde durch die Ortschaft Neuenkirchen umgeleitet.



Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.



