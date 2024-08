POL-ANK: Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall in Vogelsang-Warsin leicht verletzt (Korrekur Datum)

Ueckermünde (ots) -



Gestern Nachmittag (27.08.2024) kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW auf der L31 in der Ortschaft Vogelsang-Warsin, bei dem ein 60-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde.



Nach derzeitigem Erkenntnissen der Polizei bog die 86-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz von der Luckower Straße nach links auf die L31 in Fahrtrichtung Ueckermünde ab. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer mit seiner BMW, welcher auf der L31 in Richtung Altwarp unterwegs war. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.



Die 86-jährige deutsche Fahrerin des Mercedes blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 1.000 Euro.



Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell