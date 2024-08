POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Friedland (ots) -



Am 27.08.2024 gegen 07:25 Uhr ereignete sich auf der L28 zwischen Neddemin und Brunn ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.



Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr aus Neddemin kommend am Ende einer Fahrzeugschlage und unmittelbar vor ihm ein Kastenwagen. In entgegengesetzter Richtung aus Brunn kommend wartete ein 36-jähriger Mopedfahrer auf der Linksabbiegerspur, um auf die A20 Auffahrt Neubrandenburg Nord zu gelangen, verkehrsbedingt. Nach dem der besagte Kastenwagen vorbeifuhr, bog der Fahrer des Leichtkraftrads nach links ab und es kam zu einer Kollision mit dem noch passierenden Fahrzeug.



Im Fahrzeug befand sich weiterhin eine 29-jährige Beifahrerin. Sie informierte den Rettungsdienst über den Unfall. Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen waren im Einsatz. Durch zufällig am Unfallort vorbeifahrende Kräfte des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Altentreptow erfolgten erste Absperrmaßnahmen der Unfallstelle.



Der 36-jährige Fahrer des Leichtkraftrads wurde schwerletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Personen im PKW blieben unverletzt.



Das Moped war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



