Christian Pegel: „Ein Angriff auf unsere Polizei ist immer ein Angriff auf den Staat“

Landesinnenminister Christian Pegel verurteilt den Angriff auf einen Polizeibeamten außer Dienst und seinen Begleiter am Sonntagmorgen in Greifswald auf Schärfste.

„Ein Angriff auf unsere Polizei ist immer ein Angriff auf den Staat und damit uns alle – für einen Angriff im Privatleben auf einen Polizeibeamten wegen dessen Polizeizugehörigkeit gilt das umso mehr. Für diesen Angriff auf den Rechtsstaat und uns alle, hoffe ich auf eine sehr schnelle und konsequente strafrechtliche Ahndung“, sagte der Minister und: „Ich wünsche dem Kollegen von Herzen, dass er sich schnell und gut von den Verletzungen erholt. Meine Gedanken sind auch bei seiner Familie und Angehörigen.“

Am 25. August 2024 gegen 2 Uhr kam es in der Domstraße in Greifswald zu dieser gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Geschädigten am Sonntagmorgen in der Domstraße in Greifswald unterwegs, als ihnen eine fünfköpfige Personengruppe entgegenkam. Aus dieser Personengruppe heraus griff zunächst ein 29-jähriger Mann den 28-jährigen Polizeibeamten, der sich nicht im Dienst befand, und anschließend seinen 24-jährigen Begleiter an. Die vom Beschuldigten getätigten Aussagen während des Übergriffs hatten zudem einen klaren Bezug zur dienstlichen Tätigkeit des 28-Jährigen.

Gegen alle Beschuldigten ermittelt nun die Kriminalpolizei Anklam wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=204130&processor=processor.sa.pressemitteilung