POL-HST: Polizeieinsatz nach Diskobesuch

In den frühen Morgenstunden des Sonntages, dem 25. August 2024, kam die Polizei gleich mehrfach in Teschenhagen auf der Insel Rügen zum Einsatz.



So wurde gegen 03:00 Uhr ein 18-Jähriger aus Brandenburg und sein 29-jähriger Begleiter aus Hessen durch das Security-Personal aus einer Diskothek verwiesen. Mutmaßlich wurden die beiden von unbekannten Personen bedroht, getreten und geschlagen. Verletzungen waren jedoch nicht ersichtlich und medizinische Hilfe wurde abgelehnt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und der einfachen Körperverletzung.



Im Rahmen der Klärung dieses Sachverhaltes näherte sich am dortigen Bahnhof eine weitere Personengruppe. Aus dieser Personengruppe heraus suchten drei Personen die körperliche Auseinandersetzung mit dem 18-Jährigen und seinem Begleiter. Die Polizeibeamten konnten diese aber unterbinden und die Personen vom unmittelbaren Nahbereich verweisen.



In der weiteren Folge drohte die Situation nochmals zu eskalieren, da der 18-Jährige und sein Begleiter die Gruppe provozierten. Auch hier konnte die Polizei die Personen voneinander trennen.



In der weiteren Folge trafen die Polizeibeamten auf einen 16-Jährigen von der Insel Rügen, welcher offenbar mehrfach "Sieg Heil" skandierte. Die Messung seines Atemalkohols, nunmehr gegen 05:00 Uhr, ergab einen Wert von 1,71 Promille. Gegen ihn werden die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen.



Es wurde außerdem bekannt, dass der 18-Jährige und sein 29-Jähriger Begleiter zwischen 2:30 und 3:00 Uhr eine Auseinandersetzung mit einem 22-jährigen Deutschen von der Insel Rügen in der Diskothek hatten. Hier kam es augenscheinlich zur Bedrohung. In der weiteren Folge kam es dann noch zur Beleidigung und einfachen Körperverletzung. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem 22-Jährigen wurde gegen 05:00 Uhr ein Atemalkoholwert von 0,52 Promille gemessen.



Bei diesem Polizeieinsatz waren insgesamt vier Funkstreifenwagen der Landespolizei und ein Funkstreifenwagen der Bundespolizei im Einsatz.



Alle in dieser Pressemitteilung genannten Personen sind Deutsche.



