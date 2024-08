POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen durch Feuer in Rostock

Rostock (ots) -



Mehrere Brände haben in der vergangenen Nacht (27.08.2024) für diverse Feuerwehr- und Polizeieinsätze im Stadtteil Schmarl gesorgt.



Zunächst meldete ein Hinweisgeber gegen 01:20 Uhr einen Brand im Kolumbusring, Höhe der Hausnummer 2. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort Unrat auf einem Müllplatz entzündet und konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner gelöscht werden. Ein Verursacher konnte vor Ort zunächst nicht ermittelt werden.



Gegen 03:00 Uhr meldete eine Zeugin einen weiteren Brand auf der Rückseite eines im Stephan-Jantzen-Ring gelegenen Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Bereich der Hausnummer 55 durch Unbekannte ebenfalls ein großer Sperrmüllhaufen entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand vor Ort löschen. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte kein Tatverdächtiger bekannt gemacht werden.



Gegen 04:00 Uhr bemerkten Beamte der Bundespolizei während ihrer Streifentätigkeit einen weiteren Brand im Bereich des Fischereihafens in Rostock. Die Beamten stellten dort einen brennenden Blätterhaufen fest, auf den ebenfalls Müll gelegt wurde. In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten einen 35-jährigen Mann aus Rostock feststellen, welcher gerade aus einem Schrottcontainer kletterte. Der bereits polizeibekannte Deutsche gab den Brand am Fischereihafen auf Nachfrage zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille.



In allen drei Sachverhalten wurden keine Personen verletzt oder Gebäude beschädigt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob der 35-Jährige auch für die anderen Brände als Tatverdächtiger in Betracht kommt, muss nun geprüft werden.



Der Kriminaldauerdienst Rostock kam zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.



Die Kriminalpolizei Rostock sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen, die zu den angegebenen Tatzeiten Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell