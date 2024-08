POL-NB: Einbruch in Waschanlage

Neubrandenburg (ots) -



Am Morgen des 26.08.2024 wurde der Einbruch beim CarCleanCenter in der Eschengrunder Straße in Neubrandenburg bekannt.

Ein Mitarbeiter der Waschanlage hat gegen 07:45 Uhr einen beschädigten Kassencontainer auf dem Gelände festgestellt und informierte die Polizei. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer konnten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg das Videomaterial der Überwachungskamera sichten. Aus diesem geht hervor, das eine unbekannte wahrscheinlich männliche Person sich zu dem abgesperrten Gelände Zutritt über einen Zaun verschaffte und die Containertür mittels Werkzeug aufbrach. Infolgedessen schaltete der Tatverdächtige den Strom innerhalb des Containers ab, wodurch die Alarmanlage Außerbetrieb genommen wurde. Anschließend entnahm der Täter aus dem Kassenautomat zwei Geldkassetten mit mehreren Tausend Euro Münzgeld. Aufgrund des Videomaterials kann die Kleidung des Täters wie folgt beschrieben werden: weißes T-Shirt, kurze dunkle Hose, dunkle Umhängetasche. Der Tatzeitpunkt war der 26.08.2024 um 2:45 Uhr.



Die Polizei hat eine Anzeige wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und sucht weiterhin nach Zeugen zu dem Vorfall in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Gelände der Waschanlage in der Eschengrunder Straße in Neubrandenburg.



