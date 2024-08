POL-HRO: Streit unter Bekannten endet in gefährlicher Körperverletzung

Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen kam es in einer Wohnung in Rostock zu einem Streit, bei dem am Ende eine Person leicht verletzt wurde.

Die Polizei wurde gegen 05:20 Uhr in den Blockmacherring in Rostock Groß Klein gerufen. Nach ersten Erkenntnissen kam es in einer dort gelegenen Wohnung zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen und einem 35-jährigen Mann. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll der 35-jährige Mann seinem gegenüber mehrfach mit dem Griff eines Messers auf den Kopf geschlagen haben. Im Anschluss des Streites verließen die Personen gemeinsam das Wohnhaus und der 35-Jährige entfernte sich.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 33-jährigen Rostocker im Blockmacherring antreffen. Der Geschädigte erlitt durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen am Kopf. Er wurde durch einen ebenfalls alarmierten Rettungswagen begutachtet, lehnte eine weitere medizinische Behandlung jedoch ab.



Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung mit mehreren Einsatzwagen konnte der namentlich bekannte Tatverdächtige im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei den beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



