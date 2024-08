POL-NB: Suche nach aufmerksamen Helfer

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 23.08.2024 soll es zu einer übergriffigen Handlung auf eine 35-jährige Deutsche gekommen sein. Die Frau befand sich gegen 22:15 Uhr in der Neustrelitzer Straße. In einer dortigen Bushaltestelle auf Höhe von Kaufhof Süd bemerkte sie eine männliche Person mit Fahrrad, durch die sie angesprochen wurde. Die Frau ging, ohne zu stoppen, weiter und der Mann folgte ihr für eine längere Zeit mit dem Rad. Die 35-Jährige äußerte dem Unbekannten gegenüber unmissverständlich ihren Ärger über die Situation. Ungestört von ihrem Desinteresse begrabschte der Tatverdächtige die Frau mehrfach. Sie bog in Richtung Bergstraße ab und wurde weiterhin vom Beschuldigten verfolgt. Der Unbekannte ließ nicht von ihr ab, sodass die Frau mit einem Anruf bei der Polizei drohte. Hiervon blieb der Täter völlig unbeeindruckt.



Erst, als auf Höhe der Frau ein schwarzes Fahrzeug hielt, ergriff der Radfahrer die Flucht und wurde im Rahmen der anschließenden Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen. Der Fahrzeugführer habe die Situation in der Neustrelitzer Straße beobachtet und wollte nun seine Hilfe anbieten. Durch den bislang unbekannten Zeugen wurde die 35-Jährige sicher nach Hause begleitet.



Die Polizei sucht nach dem hilfsbereiten Zeugen, der durch die Frau wie folgt beschrieben wurde:



- Männlich

- Zwischen 30 und 40 Jahre

- Schwarze Cap umgedreht getragen

- Brauner Vollbart

- Deutschsprachig



Weiterhin könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Renault gehandelt haben, das Kennzeichen ist jedoch unbekannt.



