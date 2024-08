POL-HST: Mann flambiert Bretter und setzt Hühnerstall in Brand

Zarrendorf (ots) -



Am Montag, dem 26. August 2024, wurde die Polizei gegen 12 Uhr zu einem Brand nach Zarrendorf gerufen.



Nach ersten Erkenntnissen bearbeitete ein 76-jähriger Deutscher Holzbalken mit Feuer. Dadurch geriet offenbar der Hühnerstall und das darin befindliche Heulager in Brand.



Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Eine 41-jährige deutsche Bewohnerin des Grundstückes musste mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Tiere wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.



Gegen den 76-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.



