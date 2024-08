POL-GÜ: Betrugsmasche ´Falsche Bankmitarbeiter´ - Täter erbeuten fast 70.000 Euro

Satow/ Kröpelin (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem eine 60-jährige Frau aus dem Landkreis Rostock anhand vorliegender Erkenntnisse Opfer eines Telefonbetruges geworden ist und nach eigenen Angaben fast 70.000 Euro an die unbekannten Täter verloren habe.



Per Telefon sei die Geschädigte aus dem Großraum Satow/ Kröpelin durch die dreisten Täter kontaktiert worden. Die auf dem Display ihres Telefons angezeigte Nummer sei die ihrer Hausbank gewesen. Die Täter gaukelten der arglosen Deutschen, dass sie aufgrund aktueller Betrugsfälle einen "Sicherheits-Check" durchführen würden. Hierzu wurde die Geschädigte die vermeintlichen Mitarbeiter mehrfach angeleitet, ihre Daten in der auf ihrem Mobiltelefon installierten Banking-App einzugeben und im Weiteren diverse Links abzurufen.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erlangten die Täter hierdurch Zugriff auf alle Konten und verschoben im Weiteren mehrere Geldbeträge auf Konten einer anderen Bank. Der Schaden: fast 70.000 Euro.



Ob der erbeutete Betrag in Zusammenarbeit zwischen der betroffenen Bank sowie der Kriminalpolizei zurückgeholt werden kann ist noch unklar.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell