POL-SN: Auseinandersetzungen in Schweriner Innenstadt

Bei gleich zwei Auseinandersetzungen in der Nacht von Freitag auf Samstag kam die Polizei auf dem Marienplatz zum Einsatz, wobei die Beamten die Streitenden zum Teil trennen mussten.



Zunächst wurden die Polizisten gegen 02:10 Uhr auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten jungen Frauen aufmerksam, die sich an den Haaren zogen. Noch in Anwesenheit der Polizisten griffen die Frauen sich weiter an, sodass die Beamten die alkoholisierten Beteiligten wieder trennen mussten und Platzverweise ausgesprochen haben.



Ein weiterer Angriff habe sich etwa zwei Stunden später an einer Haltestelle zugetragen. Den Angaben der Geschädigten zufolge hat ein 16-Jähriger sie im Gespräch grundlos mit einem Reizstoff besprüht, wodurch die 22- und 38- jährigen Opfer kurzzeitig über Reizungen der Augen und Atemwege klagten. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Beim Täter wurde folglich ein Reizstoffsprühgerät aufgefunden und sichergestellt.



Gegen alle Tatverdächtigen ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.



