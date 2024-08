POL-NB: Hausverbot in Warener Kirche

Waren (ots) -



Am 25.08.2024 gegen 10:30 Uhr kam es in einer Kirche in der Goethestraße in Waren zu einem Polizeieinsatz.



Während des dortigen Gottesdienstes soll ein 34-jähriger polnischer Staatsangehöriger diesen durch aggressive Zwischenrufe enorm gestört haben. Der Pastor musste den Gottesdienst unterbrechen und die Polizei wurde über den Sachverhalt informiert. Der 34-jährige Störer erhielt Hausverbot in der Kirche, kam diesem jedoch nicht nach. Die Kollegen vor Ort erteilten ihm gleichzeitig einen Platzverweis und setzten diesen durch.

Während der polizeilichen Maßnahme beleidigte der Beschuldigte den Pastor mehrfach als Kriminellen und Satanisten in englischer Sprache.

Es wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung gefertigt.



