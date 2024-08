POL-HRO: Verkehrssicherheitsaktion zum Schulanfang - ´BREMS DICH! Schule hat begonnen!´

Details anzeigen Polizeihauptkommissarin Johannsen & Rainer Dankert (Landesverkehrswacht MV) vor der Fritz Reuter Grundschule Güstrow Polizeihauptkommissarin Johannsen & Rainer Dankert (Landesverkehrswacht MV) vor der Fritz Reuter Grundschule Güstrow

Rostock (ots) -



In einer Woche beginnt für viele Erstklässler in ganz Mecklenburg-Vorpommern die Schule. Bereits heute wurden in Vorbereitung auf den Schulanfang Spannbänder angebracht, die Autofahrer zu einer vorausschauenden und rücksichtsvollen Fahrweise motivieren sollen.



Die bundesweite Aktion der Deutschen Verkehrswacht "BREMS DICH! Schule hat begonnen" wird vom Polizeipräsidium Rostock gemeinsam mit der Verkehrswacht e.V. mit einer Vielzahl von Aktivitäten unterstützt.



Den Auftakt bildete heute die Anbringung mehrerer Spannbänder vor Schulen, Polizeirevieren, Autohäusern und anderen markanten Punkten in verschiedenen Städten. Die neongelben Banner sollen alle erwachsenen Verkehrsteilnehmer dazu anregen, besonders langsam und rücksichtsvoll zu fahren, um die Sicherheit der kleinsten Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, insbesondere jetzt zum Schulanfang.



Weiterführende Informationen zu dieser Präventionsaktion können im Internet unter: https://www.verkehrswacht-medien-service.de/grundschule/mein-schulweg-kl-1/schulweg/brems-dich-schule-hat-begonnen/ abgerufen werden.



