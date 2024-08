POL-NB: Mehrere Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz

Waren (ots) -



In der Nacht vom 24.08.2024 zum 25.08.2024 stellte die Warener Polizei mehrere Verkehrsdelikte fest. Um 20:30 Uhr wurde ein 50-jähriger Autofahrer kontrolliert, der bereits seit mehreren Jahren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 0,89 Promille. Kurz darauf stoppte ein anderer Streifenwagen einen 39-jährigen Mann, der seinen PKW ebenfalls ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Weiterhin gab er zu, vor Fahrtbeginn noch Amphetamin konsumiert zu haben. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Kurz nach Mitternacht kontrollierten die Beamten einen 16-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der ebenfalls zugab, regelmäßig Betäubungsmittel in Form von Cannabis zu konsumieren. Er hat mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu rechnen.



Getoppt wurden die drei Männer jedoch von einem 22-jährigen Warener. Dieser fiel innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Mal negativ auf. Der junge Mann war mit mehreren Jugendlichen Am Seeufer in Waren unterwegs. Auf Grund seines Alkoholisierungsgrades stürzte er mit seinem Fahrrad, sodass es zu einem Einsatz von Rettungswagen und Polizei kam. Die Atemalkoholmessung um 02:00 Uhr ergab 2,02 Promille. Nach Beendigung der Blutprobenentnahme verließ der Verunfallte das Krankenhaus und stieg abermals auf sein Fahrrad. Er geriet erneut in eine Polizeikontrolle und musste sich einer zweiten Blutprobenentnahme unterziehen. Auch gegen den Wiederholungstäter haben die Kollegen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



Alle Personen sind deutsche Staatsangehörige.



