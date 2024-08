POL-ANK: Diebstahl auf Baustelle des Umspannwerkes Iven (LK V-G)

Anklam (ots) -



Heute Morgen wurde über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass unbekannte Täter auf der Baustelle zum Neubau des Umspannwerkes Iven in mehrere Baucontainer eingebrochen sein sollen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die unbekannten Täter, in der Zeit vom 23. August (15.00 Uhr) bis zum 26. August 2024 (gegen 05.00 Uhr), insgesamt vier Baucontainer aufgebrochen und entwendeten aus diesen diverse Baumaschinen und Werkzeuge. Unter den gestohlenen Gegenständen befand sich auch eine mobile Tankstelle, die mit 900 Litern Diesel gefüllt war.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und der Kriminaldauerdienst hat Spuren am Tatort gesichert. Derzeit beläuft sich der Gesamtschaden auf über 10.000 Euro.



Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



