POL-HRO: Einbruch in Autopflege in Dierkow - Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt

Am gestrigen Nachmittag gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Autopflegeunternehmen im Rostocker Stadtteil Dierkow gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte auf dem Gelände eines ortsansässigen Unternehmens eine verdächtige Person bemerkt und sofort die Polizei informiert.



Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen, einen 35-jährigen deutschen Staatsbürger, noch am Tatort stellen. Der Mann hatte sich nach seinem gewaltsamen Eindringen in das Gebäude im Inneren versteckt, konnte jedoch von den Beamten zügig lokalisiert werden.

Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.



Zusätzlich wurde im Nahbereich durch die eingesetzten Beamten ein Rad aufgefunden, mit dem der Tatverdächtige zuvor unterwegs war und für das er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



