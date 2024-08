44-jährige Frau aus Gristow vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Bild der Vermissten Rusin Bild der Vermissten Rusin

Die Polizei sucht derzeit nach der 44-jährigen Frau Janine Rusin aus Gristow, welche medizinische Hilfe benötigt. Sie wurde am Freitag, den 23.08.2024, gegen 15:00 Uhr, im Bereich der Gützkower Straße in Greifswald gesehen und zuletzt am 26.08.2024, gegen 02:00 Uhr, im Wäldchen in Gristow. Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 2 Piercings in den Wangen

- schlanke Statur

- sehr kurze hellbraune Haare, gelegentlich mit Perücke mit schulterlangen, einzelnen blonden Strähnen

Zur Kleidung sind keine Details bekannt, lediglich, dass sie stark verschmutzt sein soll. Möglicherweise trägt die Vermisste auch ein Kopftuch, wie auf dem Bild zu sehen. Frau Rusin hat kein Mobiltelefon bei sich und ist gut zu Fuß unterwegs.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 44-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 44-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.