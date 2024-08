POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf BAB 19

Rostock (ots) -



Am 25.08.2024 gegen 16:24 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 19

zwischen den Anschlussstellen Röbel (Müritz) und Wittstock/Dosse zu

einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein PKW Skoda befuhr den rechten Fahrstreifen der BAB 19 in

Fahrtrichtung Berlin. Sein 37-jähriger Fahrzeugführer übersah ein

direkt vor sich fahrendes Gespann aus PKW Opel und Wohnanhänger und

fuhr auf dieses auf.

In Folge dessen kamen die beteiligten Fahrzeuge nach rechts von der

Fahrbahn ab, überschlugen sich und kamen in der Böschung zum Stehen.



Bei dem Verkehrsunfall wurden der 37-jährige Fahrzeugführer des Skoda

und seine 10-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Im Gespann befanden sich weiterhin fünf Hunde. Diese wurden durch die

eingesetzte Feuerwehr befreit und im Tierheim Malchow untergebracht.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.800 Euro. Die

beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



Aufgrund der Bergung der Fahrzeuge kam es bis ca. 21:20 Uhr zu

Verkehrsbeeinträchtigungen auf der BAB 19. Vor Ort waren

Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr und die Polizei im Einsatz.



gefertigt:

Jan-Niklas Groth

Polizeikommissar

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



