POL-NB: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B110 an der Mellenthiner Kreuzung

Am 24.08.2024 gegen 16:30 Uhr kam es auf der B110 an der Mellenthiner Kreuzung zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 50-jährige ukrainische Fahrzeugführerin eines PKW Nissan Micra die B110 aus Richtung Usedom kommend in Richtung Polen. Kurz vor der Einmündung zur B111 (Mellenthiner Kreuzung) verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sie sich mit dem Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Liegen. Hierbei wurde eine 34-jährige polnische Mitfahrerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Die Fahrzeugführerin, ein 57-jähriger polnischer Beifahrer und eine 35-jährige polnische Mitfahrerin wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Die B110 musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



