POL-NB: Betrunkener Radfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Am 24.08.2024 gegen 23:00 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei, dass auf der B110 von Eugenienberg nach Siedenbrünzow ein betrunkener Radfahrer in Schlangenlinie fährt. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Demmin zum Einsatz gebracht. Diese konnten den 47-jährigen deutschen Radfahrer auf der B110 feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei stellten sie erheblichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Der Radfahrer wurde zum Krankenhaus in Demmin gefahren, wo eine beweissichernde Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Anschließend wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



