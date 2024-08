POL-NB: Strohballen durch Feuerwerk in Brand gesetzt

Waren (ots) -



Am 24.08.2024 gegen 23:00 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber, dass in 17192 Kargow in der Federower Straße Strohballen brennen und die Freiwillige Feuerwehr dort bereits im Einsatz ist. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Waren zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort konnten sie folgenden Sachverhalt in Erfahrung bringen. Ca. 30 Meter entfernt von den Strohballen wurde eine Hochzeit gefeiert. Im Rahmen dieser Hochzeitsfeier wurde ein genehmigtes Feuerwerk gezündet. Durch diese Feuerwerk wurden die in der Nähe gelagerten Strohballen in Brand gesetzt. Die Gäste der Hochzeitsfeier rollten die Strohballen noch weg, um ein Übergreifen des Feuers auf anderen Gebäude zu verhindern.

Die Freiwilligen Feuerwehren Kargow, Dratow-Schloen, Waren und Klink kamen mit insgesamt 37 Kameraden zum Einsatz und konnten das Feuer zügig löschen.

Insagesamt wurden bei dem Brand 7 Strohballen zerstört. Es entstand ein geschätzter Schaden von 1750,- Euro.



