POL-HRO: Polizei sucht in Goldberg und Schwerin weiter mit Rettungshundestaffeln und Polizeihubschrauber nach zwei vermissten Personen

Rostock (ots) -



Seit den Mittagsstunden des gestrigen 23.08.2024 sucht die Polizei in

den Bereichen Goldberg - siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/1ho08

und Schwerin - siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/acyrk nach zwei

vermissten Personen.



Alle bislang durchgeführten Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden

der Vermissten.



Derzeit kommen die Rettungshundestaffel "Vier-Tore" im Bereich

Goldberg und die Rettungshundestaffel "Nordelbe" in Schwerin zum

Einsatz.

Zur weiteren Unterstützung der Suchmaßnahmen ist auch der

Polizeihubschrauber der Landespolizei M-V aktuell im Bereich Goldberg

unterwegs. Dieser soll nachfolgend auch im Schweriner Norden

eingesetzt werden.



Hinweise zu den Vermissten nehmen der Polizeinotruf unter der TelNr.

110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von

Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der Homepage der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



