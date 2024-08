POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 109 mit Personen- und Sachschaden, LK VG

PHR Anklam (ots) -



Am Samstag, den 24.08.2024, kam es gegen 11:00 Uhr in der Ortschaft Ducherow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Der aus dem Raum Brandenburg stammende 39 jährige Fahrer des PKW Volvo und der 53 jährige Kradfahrer einer BMW fuhren auf der B109 in Richtung Ducherow. Auf Höhe der Thomas Müntzer Str. in Ducherow hatte der PKW Fahrer die Absicht nach links in die Thomas Müntzer Str. abzubiegen und ordnete sich auf den Fahrstreifen nach links ein. Der Kradfahrer fuhr in gleicher Fahrtrichtung und vollzog zeitgleich einen Fahrstreifenwechsel.Auf Grund des zu geringen Sicherabstandes kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.Der 53-Jährige verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte.Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen medizinisch behandelt.Beide Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.Die Beteiligten des Verkehrsunfalles sind deutsche Staatsbürger.



