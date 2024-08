POL-HRO: Zwei Männer mit Softairwaffen in Kühlungsborn angetroffen

Kühlungsborn/Rostock (ots) -



Am Samstagmorgen des 24.08.2024 erhielt die Polizei gegen 08:00 Uhr

per Notruf den Hinweis, dass kurz zuvor in der Kühlungsborner

Cubanzenstraße eine männliche Person aus einem Pkw gestiegen sei und

aus dem hinteren Bereich des Fahrzeuges ein augenscheinliches Gewehr

holte und dieses lud.

Der Hinweisgeber entfernte sich umgehend, konnte die Person

beschreiben, jedoch keine weitere Abgangsrichtung mitteilen.

Mehrere Funkwagen kamen am Ereignisort zum Einsatz und konnten

zunächst den genannten Pkw auffinden. Weitere Ermittlungen zum

Fahrzeughalter ergaben keine polizeilichen Auffälligkeiten der

Person.

Im weiteren Verlauf kamen gegen 09:30 Uhr zwei, jeweils

augenscheinlich mit einer Schusswaffe bewaffneten, Personen aus einer

umzäunten Halle. Einsatzkräfte sprachen die Personen umgehend an und

forderten diese auf, die mitgeführten Waffen abzulegen. Diese wurden

anschließend gesichert, überprüft und sichergestellt. Dabei stellte

sich heraus, dass es sich um Softair-Waffen handelte, welche den

echten Modellen täuschend ähnlich sahen.

Gegen die beiden 21- und 22-jährigen Männer deutscher und armenischer

Staatsangehörigkeit wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des

Führens einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit eingeleitet. Beide

waren zuvor polizeilich nicht in Erscheinung getreten.



Softairwaffen sind eine spezielle Druckluftwaffe.

Viele Softair-Waffen sehen den jeweiligen Echtwaffen täuschend

ähnlich (Replikate).

Ein Foto der festgestellten Waffen in Kühlungsborn ist der

Pressemitteilung angefügt.

Dabei gibt es Pistolenmodelle, Gewehrmodelle, aber auch Modelle als

Granaten.

Die Vorschriften des Waffengesetzes zum Besitz und Führens solcher

Waffen richten sich nach der Geschossenergie des jeweiligen Modells.

Dabei können derartige Waffen mit niedriger Geschossenergie (nicht

mehr als 0,5 Joule) bereits an Personen ab 14 Jahren verkauft werden.



Für die Polizeikräfte sind Sachverhalte mit derartigen Waffen immer

eine große Herausforderung da zunächst immer von einer Echtwaffe

ausgegangen werden muss. Es sollte von daher immer sorgsam und den

Vorschriften entsprechend mit solchen Waffen umgegangen werden.

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Kontakt mit der

Polizei kommen, muss den Anweisungen der Beamten Folge geleistet

werden um mögliche Missverständnisse in der jeweiligen Situation gar

nicht erst entstehen zu lassen.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



