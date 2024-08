POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der BAB 20

AVPR Altentreptow (ots) -



Am 24.08.2024 gegen 09:00 Uhr ist es auf der BAB 20,auf Höhe der Anschlussstelle Rastplatz Demminer Land, in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand ist der 60-jährige Fahrer eines PKW Kia Rio aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und kam in der angrenzenden Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch Ersthelfer wurde der Verletzte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Unfallfahrzeug geborgen.Bei dem Unfall erlitt der deutsche Fahrer, der in Berlin wohnhaft ist, schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum verbracht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 8000,00 EUR.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



