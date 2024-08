POL-NB: Hornissen stechen Besucher auf einem Waldweg zu den Ivenacker Eichen (Stavenhagener Tor)

PR Malchin (ots) -



Mehrere Personen wurden sowohl am gestrigen Abend (23.08.2024), als auch am heutigen Tag (24.08.24) von Hornissen gestochen. Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg erhielt die erste Nachricht heute gegen 12:00 Uhr über verletzte Personen durch einen behandelnden Arzt des Krankenhauses Malchin.Im Krankenhaus werden derzeit vier Personen wegen Hornissenstiche behandelt.Durch die eingesetzten Polizeikräfte des Polizeirevier Malchin wurden sofort gefahrenabwehrende Maßnahmen eingeleitet. Der betreffende Gefahrenbereich konnte schnell ausfindig gemacht werden. Der gesperrte Waldweg ist über Stavenhagen in Richtung "Waldbad", welcher in Richtung "Stavenhagener Tor" führt, zu erreichen. Die Betreiber der "Ivenacker Eichen" wurde über die Gefährdung sowie Verletzungen durch Hornissenstiche und den eingerichteten Sperrbereich unterrichtet, um Besucher vor weiteren Angriffen zu schützen. Was die Hornissen so aggressiv stimmt, ist noch unklar. Zumindest sollten die Hornissen nicht weiter provoziert werden und die Besucher nicht verletzt werden.Die Sperrung des Weges bleibt zunächst bis Wochenbeginn aufrechterhalten.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell