POL-HRO: Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer auf der B 5 bei Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Am 23.08.2024 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 68-jähriger deutscher

Fahrzeugführer die Bundesstraße 5 mit seinem Motorrad aus Ludwigslust

kommend in Richtung Redefin. Auf Höhe des Abzweiges Kummer geriet das

Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache zuerst auf die

Gegenfahrbahn, kam im Weiteren nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Baum.



Umgehend eingeleitete Erste-Hilfe Maßnahmen, weitergeführt durch

hinzugerufene Rettungskräfte, blieben erfolglos. Der Mann verstarb

noch an der Unfallstelle.



Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen

Abschleppdienst geborgen. Die Bundesstraße war für sämtliche

Maßnahmen teilweise vollgesperrt.



Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.



Kai Schmechel

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell