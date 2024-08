POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 14

Schwerin (ots) -



Am 23.08.2024 gegen 15:20 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 14 in

Fahrtrichtung Wismar, kurz hinter dem Kreuz Schwerin, zu einem

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.



Ein Kleintransporter zog sich auf der Beifahrerseite einen

Reifenschaden zu, woraufhin der Fahrzeugführer auf der Lastspur

anhielt.



Die BAB 14 verfügt an der genannten Örtlichkeit über keinen

Standstreifen. Folglich fuhr dem haltenden Kleintransporter ein LKW

auf.



Der Fahrzeugführer des Kleintransporters, welcher sich in diesem

Moment außerhalb des Fahrzeugs befand und den Reifen wechselte,

konnte im letzten Moment beiseite springen.



In den nun quer auf der Fahrbahn stehenden Transporter fuhr ein PKW

und auf den noch ausrollenden LKW fuhr ebenfalls ein weiteres

Fahrzeug auf.



Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich

insgesamt auf ca. 100.000 Euro und alle Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit.



Zur Bergung der Fahrzeuge und der notwendigen Fahrbahnreinigung

aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die BAB 14 vorrübergehend

vollgesperrt.



Insgesamt befanden sich sieben Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz.



Alle beteiligten Fahrzeugführer haben die deutsche

Staatsangehörigkeit und sind zwischen 40 sowie 53 Jahre alt.



