POL-NB: Betrunkener Fahrzeugführer fährt ohne erforderliche Fahrerlaubnis und beleidigt die Polizeibeamten

Am 23.08.2024 gegen 14:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Friedland ein PKW mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres zum Einsatz gebracht. Der PKW konnte noch in der Ortslage Friedland gestoppt und kontrolliert werden. Ein bei der Kontrolle des 28-jährigen, deutschen Fahrzeugführers durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,71 Promille. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zur Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt weiterhin eine Anzeige wegen Beleidigung, da er die eingesetzten Beamten während der Abarbeitung vor Ort wiederholt beleidigte.



