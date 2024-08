POL-SN: Vorläufige Festnahme nach Raub

Schwerin (ots) -



In der zurückliegenden Nacht nahm die Polizei drei Tatverdächtige eines Raubes in der Schweriner Altstadt vorläufig fest und bittet um weitere Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:30 Uhr in der Mecklenburgstraße. Ein 57-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen sei beim Diebstahl seiner Wertsachen gefallen bzw. gestoßen worden. Die Täter ließen ersten Erkenntnissen nach von dem Geschädigten ab, als Passanten auf sich aufmerksam machten. Die Polizei konnte kurz nach der Tat drei Männer im Alter von 20, 24 und 32 Jahren im Nahbereich des Tatortes antreffen und vorläufig festnehmen. Der 57-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Nach weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen am heutigen Vormittag befinden sich die Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen die 20-, 24- und 32-Jährigen und zum Sachverhalt dauern weiter an.



Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Schweriner Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 und -1560 entgegen.



Der 57-jährige Geschädigte aus Nordrhein-Westfalen ist deutscher Staatsangehörige, die Tatverdächtigen sind marokkanische (20 Jahre), algerische (24 Jahre) und tunesische (32 Jahre) Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell