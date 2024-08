POL-HST: Streit zwischen Arbeitskollegen endet im Krankenhaus und in der Justizvollzugsanstalt

Stralsund (ots) -



Bereits am Dienstag, dem 20. August gegen 23 Uhr wurde die Polizei in Stralsund zu einer körperlichen Auseinandersetzung in ein Hotel in der Rostocker Chaussee gerufen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei lettische Arbeitskollegen in Streit, welcher in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Mutmaßlich verletzte ein 38-Jähriger Mann seinen 31-jährigen Landsmann an Kopf und Augen sehr schwer. Der 38-Jährige trug leichte Verletzungen aus der körperlichen Auseinandersetzung davon.



Bei dem 31-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,55 Promille festgestellt. Beim 38-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,91 Promille gemessen.



Der 31-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde er dann noch in ein anderes Krankenhaus verlegt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde eine Begutachtung durch die Rechtsmedizin angeordnet.



Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stralsund stellte am Donnerstag, dem 22. August 2024 Haftantrag, welchen das Amtsgericht Stralsund bestätigte und in dessen Folge der 38-Jährige an die Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell