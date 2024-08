POL-HRO: Einbrecher versucht in Wohnmobil einzudringen - Geschädigter stellt Tatverdächtigen auf frischer Tat

Rostock (ots) -



Am Abend des 22.08.2024 befanden sich Beamte des Polizeireviers Rostock-Dierkow aufgrund eines gemeldeten versuchten Einbruchs in der Jawaharlal-Nehru-Straße im Einsatz.



Wie dem gegenwärtigen Ermittlungsstand zu entnehmen ist, soll ein 26-jähriger, portugiesischer Staatsangehöriger gegen 21:30 Uhr versucht haben in einen dort abgestellten Wohnwagen einzudringen. Zeugen konnten den Mann dabei beobachten und informierten die Inhaber. Als der Geschädigte den Tatverdächtigen ansprach, soll es zunächst zu einer verbalen und in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Der 26-Jährige konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden.

Bei dem 26-jährigen Mann handelt es sich um einen Obdachlosen, welcher bereits im Vorfeld wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.



