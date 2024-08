POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw im Hansaviertel: Vier Personen leicht verletzt

Rostock (ots) -



Am 22.08.2024 um 15:25 Uhr kam es auf der Kopernikusstraße in Rostock zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.



Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei beabsichtigte die 58-jährige Fahrerin eines Citroen von einer Einmündung heraus auf die Kopernikusstraße in Richtung Ostseestadion fahren. Dabei übersah die Pkw-Fahrerin vermutlich den von rechts kommenden Bus, welcher in Richtung Schillingallee unterwegs war und es kam zu einer Kollision.



Die 20-jährige Beifahrerin des Pkws erlitt leichte Verletzungen, ebenso der Busfahrer sowie eine Mitfahrerin des Busses. Die weiteren Businsassen blieben unverletzt. Alle Beteiligten konnten noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und im Anschluss entlassen werden.



Der Citroen wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der Bus konnte nach einer kurzen Unterbrechung seine Fahrt fortsetzen.



Die Unfallstelle wurde kurzzeitig gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



