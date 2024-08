POL-HRO: 72-jähriger Mann aus Rostock vermisst

Rostock (ots) -



Die Polizei Rostock sucht derzeit nach dem 72-jährigen Mann aus Rostock.



Dieser wurde letztmalig am gestrigen Donnerstag, 22.08.2024, gegen 15:00 Uhr in der Flensburger Straße in Rostock Lichtenhagen gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Der Vermisste leidet unter Demenz und ist vermutlich orientierungslos. Zudem ist er dringend auf Medikamente angewiesen.



Alle bisher durchgeführten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.



Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: https://t1p.de/xtal2



- 170 cm groß

- Schlanke/dünne Statur

- Graue Haare, Oberlippenbart

- Bekleidung: dunkle Jacke, silberner Hut, dunkle Hose, dunkle

Schuhe



Ein Bild des Vermissten und weitere Informationen befinden sich hier:



Wichtig in diesem Fall ist, dass die vermisste Person die auf dem Foto abgebildeten Kleidungsstücke auch zum jetzigen Zeitpunkt tragen soll. Es gibt Hinweise, dass sich die vermisste Person im Bereich Rostock, Groß Klein oder Warnemünde aufhalten könnte.



Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock. Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916 - 1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.



