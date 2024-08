POL-HST: Zeugenaufruf: Kurierfahrer wird erst verfolgt, dann getreten, geschlagen und bedroht

Jakobsdorf (ots) -



Am Donnerstag, dem 22. August 2024, gegen 23:40 Uhr wurde die Polizei nach Jakobsdorf gerufen.



Hier trafen sie auf einen 23-jährigen deutschen Kurierfahrer mit seinem Renault Transporter. Dieser gab an, dass er offenbar ab der Ortslage Negast gegen 23:25 Uhr von einem kleinen, dunklen PKW verfolgt wurde.



Der PKW fuhr augenscheinlich dicht auf ihn auf und folgte ihm auch weiter, als er rechts nach Steinhagen und dann Richtung Jakobsdorf abbog. Am Ortseingang von Jakobsdorf fuhr der 23-Jährige dann links auf einen Feldweg, um zu wenden. Mutmaßlich versperrte ihm aber der Kleinwagen den Weg.



In der weiteren Folge sollen vier Personen aus dem PKW ausgestiegen sein. Zwei von ihnen sollen den 23-Jährigen aus dem Auto gezogen und ihn auf den Boden gedrückt haben. Während drei Personen den 23-Jährigen fixierten, trat dann offenbar die vierte Person gegen den Kurierfahrer, schlug und bedrohte ihn.



Der Tatverdächtige (vermutlich deutscher Staatsangehöriger), der den 23-Jährigen getreten, geschlagen und bedroht haben soll, kann wie folgt beschrieben werden:



- Etwa 25-30 Jahre, 1,85 Meter, kräftige Figur,

- Kurze, dunkle Haare, an den Seiten rasiert

- Schwarzer Kapuzenpullover, Blaue Jeanshose, schwarze Schuhe.



Die drei anderen Personen können nicht näher beschrieben werden.



Bei dem PKW soll es sich um einen älteren VW Polo handeln.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen wegen Verdachts der Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die Angaben zur Personengruppe oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Barth unter 038231 6720, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



