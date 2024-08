POL-GÜ: 61-jähriger Tessiner bei Onlinekauf eines Autos um 18.000EUR betrogen

Güstrow/ Sanitz (ots) -



Am gestrigen Tag wurde im Polizeirevier Sanitz eine Betrugsanzeige im Zusammenhang mit einem Online-Kauf eines Autos aufgenommen. Demnach wollte ein 61-jähriger Deutscher aus Tessin einen Skoda erwerben, der ihm online angeboten wurde. Zuvor hatte er am 14. August eine E-Mail samt Angebots-Katalog von einem Autohaus erhalten. In der Folge nahm er telefonischen Kontakt mit einem vermeintlichen Mitarbeiter des Unternehmens auf, da dessen Kontaktdaten in der E-Mail aufgeführt wurden. In dem Glauben der Verfügbarkeit des Wagens überwies der 61-Jährige am selben Tag den Kaufpreis in Höhe von etwa 18.300EUR. Am gestrigen Tag erhielt der Geschädigte dann erneut einen Online-Katalog mit zu kaufenden Fahrzeugen, wobei der besagte Skoda erneut aufgeführt wurde. Erneute Nachfragen bei dem besagten Anbieter ergab dann den Verdacht, dass es sich dabei um einen Betrug gehandelt haben könnte. Die genannten Mitarbeiter waren dem Unternehmen ebenso wenig bekannt, wie die aufgeführten Kontodaten.



Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt nun wegen des Verdachts des Betruges.



