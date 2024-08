POL-HST: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 19, Anschlussstelle Grimmen-West

L19 Grimmen-West (ots) -



Am Donnerstag, dem 22. August 2024 kam es gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 19 zu einem Verkehrsunfall.



Ein 84-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Ford verließ die Autobahn 20 an der Anschlussstelle Grimmen West und beabsichtigte, auf die Landesstraße 19 nach links, in Richtung Grimmen zu fahren. Beim Abbiegen übersah der 84-Jährige einen aus Richtung Grimmen kommenden PKW Volkswagen. Sein 42-jähriger türkischer Fahrer versuchte zwar noch nach links auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. In der weiteren Folge wurde der Volkswagen in die Leitplanke geschleudert und kam dort zu stehen.



Der 84-jähriger Fahrer des Ford sowie seine 83-jährige deutsche Beifahrerin wurden leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Beifahrer aus Indien im Volkswagen wurde ebenfalls leicht verletzt, wollte sich aber selbständig zum Arzt begeben.



Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 11.200 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Landesstraße 19 war für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn auf Grund ausgetretener Betriebsstoffe für etwa zwei Stunden voll gesperrt.



Gegen den Unfallverursacher wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.



