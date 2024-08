POL-ANK: Einbruch in den Tierpark Ueckermünde - Tiere gestohlen

Ueckermünde (ots) -



Gestern Morgen, 22.08.2024, gegen 08:00 Uhr, teilte der Tierpark Ueckermünde mit, dass beim morgendlichen Rundgang der Pfleger aufgefallen sei, dass in den Tierpark eingebrochen wurde.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zum Tierparkgelände verschafft und dort die Türen mehrerer Vogelvolieren aufgebrochen. Anschließend entwendeten sie mehrere Webervögel und Wachteln.



Zunächst wurde auch eine Spornschildkröte vermisst, diese konnte später mit leichten Kratzern im Nachbargehege aufgefunden werden. Ob die Schildkröte durch die Täter verletzt wurde, ist nun ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.



In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, Hinweise zu und den Tätern geben können oder aber wissen, wo die gestohlenen Tiere sind.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ueckermünde unter 039771 82224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell