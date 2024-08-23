POL-HRO: Kinderwagen in Hausflur angezündet - sieben Personen verletzt
Wismar (ots) -
Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend des 22.08.2024 am
Wismarer Friedenshof in einem Mehrfamilienhaus drei Kinderwagen im
Hausflur angezündet, was zur Evakuierung des Hauses und insgesamt
sieben verletzten Personen führte.
Gegen 18:43 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine
Qualmentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Kapitänspromenade
am Friedenshof in Wismar.
Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen
Feuerwehr-Friedenshof konnten die brennenden Kinderwagen zeitnah nach
dem Eintreffen am Brandort löschen.
Durch den Brand hatte sich bereits im gesamten Hausflur des
Mehrfamilienhauses eine Qualmwolke ausgebreitet. In der weiteren
Folge wurden 16 anwesende Bewohner des Hausaufgangs evakuiert und im
Anschluss durch Rettungskräfte medizinisch begutachtet.
Insgesamt sieben Hausbewohner im Alter von einem bis 66 Jahren
erlitten eine Rauchgasintoxikation. Die weitere medizinische
Betreuung der Verletzten erfolgte anschließend in den Kliniken in
Wismar und Schwerin.
Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort Spuren.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der
schweren Brandstiftung aufgenommen.
Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf
20.000 Euro geschätzt.
Die Bewohner konnten mit Unterstützung der Stadtverwaltung in
nahegelegenen Hotels untergebracht werden.
Die Polizei Wismar bittet um Hinweise zum möglichen Tatverdächtigen
sowie der Tat.
Die Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier in Wismar unter der
TelNr.: 03841-2030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur
Mitteilung von Hinweisen kann weiter auch die Onlinewache auf der
Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt
werden.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
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