POL-HRO: Kinderwagen in Hausflur angezündet - sieben Personen verletzt

Wismar (ots) -



Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend des 22.08.2024 am

Wismarer Friedenshof in einem Mehrfamilienhaus drei Kinderwagen im

Hausflur angezündet, was zur Evakuierung des Hauses und insgesamt

sieben verletzten Personen führte.

Gegen 18:43 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine

Qualmentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Kapitänspromenade

am Friedenshof in Wismar.

Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen

Feuerwehr-Friedenshof konnten die brennenden Kinderwagen zeitnah nach

dem Eintreffen am Brandort löschen.

Durch den Brand hatte sich bereits im gesamten Hausflur des

Mehrfamilienhauses eine Qualmwolke ausgebreitet. In der weiteren

Folge wurden 16 anwesende Bewohner des Hausaufgangs evakuiert und im

Anschluss durch Rettungskräfte medizinisch begutachtet.

Insgesamt sieben Hausbewohner im Alter von einem bis 66 Jahren

erlitten eine Rauchgasintoxikation. Die weitere medizinische

Betreuung der Verletzten erfolgte anschließend in den Kliniken in

Wismar und Schwerin.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort Spuren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

schweren Brandstiftung aufgenommen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf

20.000 Euro geschätzt.

Die Bewohner konnten mit Unterstützung der Stadtverwaltung in

nahegelegenen Hotels untergebracht werden.



Die Polizei Wismar bittet um Hinweise zum möglichen Tatverdächtigen

sowie der Tat.

Die Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier in Wismar unter der

TelNr.: 03841-2030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur

Mitteilung von Hinweisen kann weiter auch die Onlinewache auf der

Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt

werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



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